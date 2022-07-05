Ученые разработали устройство, которое может заменить сильнодействующие обезболивающие

Точечное воздействие отключает боль, но не блокирует окружающие нервы, и пациент может продолжать, например, двигать рукой.

Ученые из США и Китая под руководством Северо-западного университета США смогли создать устройство, которое заменят обезболивающее. Это устройство нужно лишь приложить к больному месту, чтобы оно начало действовать. Также его можно вживить в тело, чтобы оно воздействовало на определенные нервы.

Об этом пишет журнал Science.

Создатели рекомендуют применять свое изобретение после обычных операций или ампутаций, когда необходимо длительное обезболивание. Устройство, как и хирургические нити, со временем само растворяется в воде.

Устройство использует для охлаждения испарение — подобно тому, как пот охлаждает тело, испаряясь с его поверхности. В нем содержится перфторпентан и сухой азот.

Как рассказал один из создателей устройства Мэтью Макьюэн, эффект оказывается на один или два нерва. Этого хватает, чтобы модулировать болевые сигналы в конкретной области тела.

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