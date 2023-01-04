Врачи назвали лучшие продукты для эффективной профилактики диабета

Сократить риск развития болезни можно, если включать в свой рацион больше фруктов, овощей и зелени.

Медики рассказали о продуктах, употребление которых позволяет сократить риск развития диабета II типа.

Выводы сделаны по итогам нескольких исследований, сообщает MedicalXpress.

В рамках одного из исследований из Европы решили изучить связь между содержанием в организме витамина C и каротиноидов в крови с вероятностью развития диабета. Участниками эксперимента стали более 9,7 тысяч взрослых, которые впервые столкнулись с указанным состоянием, а контрольная группа состояла из более чем 13 тысяч граждан без диабета.

В итоге выяснилось, что сократить риск развития заболевания можно, если съедать каждый день на 66 граммов больше овощей и фруктов, чем обычно.

Второе исследование проводилось учеными из США. Они рассмотрели связь между общим и индивидуальным потреблением цельнозерновых продуктов и вероятностью диабета. Вовлечены были в исследование 158 тысяч человек без указанного недуга, онкологии и проблем с сердцем. Таким образом эксперты выяснили, что посредством высокого потребления цельного зерна вполне реально сократить риск диабета на 29%.

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