Врачи назвали лучшие зимние овощи для похудения

Чтобы получить информацию о некоторых из лучших зимних овощей для похудения, SheFinds поговорили с терапевтом Сони Шерпой, доктором медицинских наук из Nature’s Rise. Она сказала, что зеленый горошек и свекла находятся в верхней части ее списка.

Зеленый горошек

Доктор Шерпа сказала, что этот круглый зеленый овощ может стать отличным дополнением к вашему рациону этой зимой, если вы хотите похудеть. «Зеленый горошек — идеальная закуска, потому что он содержит мало калорий, но богат белком, клетчаткой, витаминами и минералами», — восторгается она. Благодаря всему этому белку и клетчатке добавление гороха в вашу тарелку — отличный способ дольше оставаться сытым и избегать переедания в конце дня. Кроме того, она отмечает, что «большая часть калорийности зеленого горошка приходится на сложные углеводы, которые являются отличным источником энергии для людей, пытающихся похудеть». К счастью, этот овощ очень универсален; вы можете бросить его в супы, добавить в жаркое, испечь в сытном пироге или даже съесть его отдельно в качестве гарнира.

Свекла

«Свекла не только вкусна, она также богата питательными веществами, не содержит жира и содержит мало калорий, — говорит доктор, отмечая, что этот овощ — «хороший источник клетчатки, который способствует хорошему пищеварению и помогает поддерживать регулярный рацион питания и функции кишечника». Вы можете добавить свеклу в салат, смешать ее с макаронами или съесть отдельно в качестве гарнира. Но один из лучших способов получить суточную дозу — это приготовить нее них сок!

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