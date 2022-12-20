Два лучших лайфхака, чтобы быстро заснуть

Многие люди испытывают ночную бессонницу или проблемы со сном по ночам. Доктор рассказал, как мы можем это исправить.

Среднестатистический человек должен засыпать в течение семи минут. Если вам нужно больше времени, чтобы уснуть, то вы должны что-то делать с этим.

Если ничего не работает, попробуйте эти лайфхаки, предложенные доктором Сиддхантом Бхаргавой.

1. Не держите ничего на своей кровати

Вы не должны пользоваться телефоном, ноутбуком или смотреть телевизор, оставаясь на кровати, особенно перед сном.

2. Расслабьте мышцы

Теперь, когда вы ляжете, начните с расслабления мышц ног, чтобы казалось, будто они погружаются в матрас. Затем расслабьте икроножные мышцы, а затем бедра. Доктор Бхаргава говорит: «Намеренно расслабляйте каждую группу мышц. Будто вы отпускаете ее и позволяете гравитации взять верх. К тому времени, когда вы доберетесь до головы, все ваше тело должно чувствовать, что оно свободно падает в вашу кровать».

Как только вы достигнете этого состояния блаженства, представьте, что вы находитесь в каком-то месте в полном одиночестве — только вы и ваше сознание. Это может быть глубоко под водой или даже в открытом космосе, и представьте, что там можно дышать. Позвольте своему разуму блуждать в этих глубинах. Пройдет всего несколько минут, прежде чем вы погрузитесь в мирный сон.

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