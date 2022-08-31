Врачи назвали овощ, быстро снижающий уровень сахара в крови

По оценкам специалистов, к 2035 году число людей, которые традают диабетом составит 592 млн.

Ученые говорят, что до 30% пациентов с диабетом пока не знают о своем диагнозе и рекомендуют чаще проходить профилактические осмотры , чтобы как можно раньше взять болезнь под контроль.

При диабете второго типа поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина, либо клетки организма человека не вступают в реакцию с инсулином.Этот гормон отвечает за контроль уровня глюкозы в крови. Среди симптомов диабета повышенная жажда, частое мочеиспускание, нарушения сна, расстройства зрения и сильный голод.

Крайне важно в случае диабета принимать необходимые и выписанные врачом лекарства, но стабилизировать уровень сахара в крови можно и с помощью правильного питания. Очень полезны в такой ситуации кабачки и цукини.

Употребление кабачков позволяет предотвратить скачки уровня сахара в крови, как подчеркивают британские нутриционисты. Эти зелёные овощи не дают уровню сахару подниматься, поскольку они обладают низким гликемическим индексом. Кроме того, в кабачках содержится минимальное количество сахара и углеводов, зато они набиты пищевыми волокнами и прекрасно насыщают человека на длительный срок. Всё это играет важную роль в деле контроля диабета или его предотвращения.

В кабачках содержатся волокна разновидности полисахаридов, а также другие ценные нутриенты вроде пектина. Все они полезны для регулирования уровня сахара в крови. Кроме того, аналогичный эффект оказывают и лесные орехи, которые тоже нужно активно употреблять.

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