Врачи назвали три правила здорового похудения

SheFinds проконсультировались с врачами, экспертами по здоровью и похудению, чтобы получить советы и предложения, когда речь идет о предотвращении увеличения веса и недопущении возврата недавно потерянного веса (и о том, какие распространенные ошибки часто приводят к лишним килограммам).

Читайте дальше, чтобы узнать мнение Гектора Переса — доктора медицинских наук, сертифицированного общего и бариатрического хирурга в Bariatric Journal, Вирджинии Блэквелл — доктора медицинских наук, эксперта по здоровью в Eve Mag, а также Лизы Ричардс — зарегистрированного диетолога и создателя Candida Diet.

1. Предотвратите бездумные перекусы с помощью плана питания

Хотя важно есть, когда вы действительно голодны, перекусы, когда вы не голодны, могут привести к увеличению веса, объясняет Перес. «Одна из причин, по которой бездумные перекусы могут привести к увеличению веса, заключается в том, что когда люди бездумно перекусывают, они часто съедают больше калорий, чем если бы они ели обычную пищу», — отмечает он. По словам Переса, это связано с тем, что, когда люди перекусывают, они «часто не обращают внимания на то, сколько они съедают, и в итоге съедают больше, чем планировали».

2. Сделайте потребление меньшего количества сахара приоритетом

Употребление сладких продуктов часто может привести не только к увеличению веса, но и к другим проблемам со здоровьем, говорит Блэквелл. Хотя пончики и другие сладкие лакомства могут быть вкусными и обеспечивать быстрый заряд энергии, Блэквелл признает, что они также сопряжены с некоторыми рисками для здоровья. «Употребление сладких продуктов часто связано с увеличением веса просто потому, что они богаты калориями и сахаром, что может заставить ваше тело жаждать более рафинированных углеводов, что может привести к ожирению, значительному фактору риска для таких заболеваний, как диабет 2 типа», — сказала она.

3. Не ешьте соленую пищу прямо перед сном

К сожалению, есть некоторые распространенные ошибки в перекусах перед сном, которые могут привести к увеличению веса или вздутию живота на следующее утро. «Натрий вызывает задержку воды, что приводит к вздутию живота, — объясняет она, — а употребление на ночь продуктов с высоким содержанием соли, даже тех, которые кажутся здоровыми, может привести к лишнему весу на следующий день из-за вздутия живота».

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