Врачи назвали привычки, снижающие риск развития рака на 70%

Медики акцентировали на необходимости хотя бы раз в год проходить комплексное обследование организма, даже если вас ничего не беспокоит.

Благодаря здоровому образу жизни, в частности, правильному питанию, регулярной физической активности, отказу от курения и алкоголя, человек может сократить риск развития рака на 70%.

Об этом сообщает Новости Ю.

Более того, соблюдение этих нескольких правил снизит риск развития сердечно-сосудистых патологий и заболеваний органов дыхания, добавляют медики. По словам врача Елены Дроздовой, на сегодняшний день к онкологии чаще всего приводят курение и злоупотребление алкоголем. При этом, как свидетельствуют исследования, развитие рака может повлечь за собой и употребление переработанные продуктов. Особенно это касается мясных и колбасных изделий, ветчины, консервации и так далее. Такую же опасность таят в себе полуфабрикаты и фаст-фуд.

Врач объяснила, что такие продукты в большей степени провоцируют развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта. Вместо них в рацион лучше внести как можно больше овощей и фруктов. В сутки полезно употреблять до 400 граммов таких продуктов, отметила Дроздова.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.

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