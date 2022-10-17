Врачи назвали привычки, снижающие риск развития рака на 70%

Благодаря здоровому образу жизни, в частности, правильному питанию, регулярной физической активности, отказу от курения и алкоголя, человек может сократить риск развития рака на 70%.
Об этом сообщает Новости Ю.
Врач объяснила, что такие продукты в большей степени провоцируют развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта. Вместо них в рацион лучше внести как можно больше овощей и фруктов. В сутки полезно употреблять до 400 граммов таких продуктов, отметила Дроздова.
Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.
Интервальное голодание: остановите свою тягу к еде этими пятью способами. Из-за повального увлечения диетами многие люди следуют периодическому голоданию, чтобы похудеть.