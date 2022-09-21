Врачи назвали важные составляющие завтрака для снижения уровня холестерина

Ученые обнаружили два продукта, употребляя которые на завтрак можно существенно снизить уровень холестерина, а значит, предотвратить развитие опасных для жизни состояний.

Апельсиновый сок

Результаты нового научного эксперимента показали, что регулярное потребление апельсинового сока на завтрак поможет снизить уровень плохого холестерина. В исследовании приняли участие 103 мужчины и 26 женщин в возрасте от18 до 66 лет. Все добровольцы являются работниками завода, производящего апельсиновый сок, на котором предоставлялся ежедневный бесплатный доступ к этому напитку. Оказалось, что 41% участников на протяжении как минимум года каждый день употреблял по два стакана апельсинового сока, при этом 59% вовсе не пили этот напиток. Все добровольцы прошли обследование, показавшее, что у всех людей, которые регулярно пьют сок, уровень общего холестерина был значительно ниже.

Ученые отметили, что апельсиновый сок помогает собирать плохой холестерин из артерий и доставлять в печень, которая выводит его наружу. Помимо прочего сок апельсина помогает контролировать артериальное давление, в частности, эффективно снижать диастолическое артериальное давление у взрослых людей.

Авокадо

Авокадо полезно включать в свой завтрак, говорят врачи. Он богат различными полезными веществами, в том числе витамином Е, калием, ниацином и растворимой клетчаткой. Кроме того, ученым удалось доказать, что благодаря присутствию в авокадо мононенасыщенных жирных кислот с незначительным содержанием насыщенных жиров, оно способно значительно снижать уровень холестерина.

Таким образом, авокадо и апельсиновый сок являются обязательной составляющей завтрака всех людей, которые стремятся контролировать уровень холестерина в крови. Кроме того, подобная пища полезна для работы всего организма.

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