Врачи рассказали, как определить низкий уровень сахара в крови по ладоням

Это очень простой способ самодиагностики — достаточно просто свести ладони вместе.

Группа медицинских экспертов из Великобритании рассказали о связи между недостатком сахара в крови и состоянием рук пациентов. Угрозу диабета можно проверить самостоятельно в домашних условиях, говорят они, но при этом советуют регулярно проходить комплексное обследование у специалиста, чтобы исключить все риски.

Об этом сообщает Вести-UA.net.

Недостаточный уровень сахара в крови может вызвать диабетический синдром жесткой руки, который еще называют диабетической хироартропатией. отмечают специалисты. Это заболевание, которое проявляется в ограничении подвижности суставов рук.

Начинается недуг со скованности движений мизинца, постепенно он может захватить остальную часть кисти. На ощупь кожа руки становится толще, словно восковая. Особенно легко это прощупать по ладоням.

Специалисты советуют всем проверить свои руки самостоятельно. Для этого нужно свести ладони вместе. Если пальцы не соприкоснутся, это повод обратиться к врачу.

Также «Курсор» сообщал о том, что произойдет с организмом, если каждый день пить чай.

Помимо этого, недавно ученые рассказали, из-за чего увеличивается «биологический» возраст человека.