Врачи рассказали, какие изменения в теле указывают на развитие диабета

Однако существуют определенные симптомы, которые выражаются изменениями в теле. По ним можно определить то, что у человека начинается сахарный диабет.
Об этом пишет doctor.
Сухость и шелушение кожи
При заболевании сахарным диабетом организм теряет много жидкости, человек начинает чаще ходить в туалет. Из-за этого вода в организме практически не задерживается, что способствует сухости и шелушению кожи. Последствием этого также является нарушение работы сальных и потовых желез.
Быстрое и сильное похудение
При сахарном диабете появляется дефицит глюкозы. Организм не может выдерживать его слишком долго, из-за чего начинает расходовать жировые запасы для восполнения этого дефицита. Для поддержания физической деятельности нужна энергия, которую в итоге организм берет из жира, поэтому человек начинает худеть.
Снижается чувствительность кожи
Человек перестает замечать мелкие раны и порезы на теле, так как чувствительность кожи при сахарном диабете снижается. Эти небольшие раны также опасны, так как в будущем могут привести к незаживающим язвам.
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