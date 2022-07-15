Врачи рассказали, какие изменения в теле указывают на развитие диабета

Сахарный диабет — серьезное и опасное заболевание, начало которого нельзя упускать, чтобы не запустить его развитие. Специфичные симптомы диабеты проявляются редко, поэтому его наличие можно определить только по анализам крови.

Однако существуют определенные симптомы, которые выражаются изменениями в теле. По ним можно определить то, что у человека начинается сахарный диабет.

Об этом пишет doctor.

Сухость и шелушение кожи

При заболевании сахарным диабетом организм теряет много жидкости, человек начинает чаще ходить в туалет. Из-за этого вода в организме практически не задерживается, что способствует сухости и шелушению кожи. Последствием этого также является нарушение работы сальных и потовых желез.

Быстрое и сильное похудение

При сахарном диабете появляется дефицит глюкозы. Организм не может выдерживать его слишком долго, из-за чего начинает расходовать жировые запасы для восполнения этого дефицита. Для поддержания физической деятельности нужна энергия, которую в итоге организм берет из жира, поэтому человек начинает худеть.

Снижается чувствительность кожи

Человек перестает замечать мелкие раны и порезы на теле, так как чувствительность кожи при сахарном диабете снижается. Эти небольшие раны также опасны, так как в будущем могут привести к незаживающим язвам.

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