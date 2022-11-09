Врачи рассказали, какие продукты могут заметно ускорить ваше старение

Эти продукты содержат много консервантов и красителей, сахара, жира и соли, но в них мало витаминов и клетчатки.

Хлебобулочные изделия и снеки, кукурузные хлопья с сахаром, различные десерты, газированные напитки, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты считаются ультраобработанными. И это главные враги вашего здоровья, стройности хорошего вида.

Об этом пишут podrobnosti.

Научная группа из испанского Университета Наварры выяснила, что пища с высокой степенью обработки ускоряет старение клеток.

Исследователи отметили, что употребление такой пищи уменьшает концевые участки хромосом — теломеры. Они могут укорачиваться с возрастом из-за естественных процессов в организме, но продукты с высокой степенью обработки ускоряют этот процесс.

Ученые провели эксперимент с участием 886 человек в возрасте от 57 до 91 года. Они проанализировали связь между рационом добровольцев и длинной теломеров. Согласно результатам работы, у людей, потребляющих более трех порций ультраобработанных продуктов в день, в два раза увеличиваются шансы укорачивания теломеров.

Ранее Курсор сообщал пять способов снизить сахар в крови естественным образом.

Также мы писали, что названы продукты, которые могут притормозить процесс старения организма.