Врачи рассказали о целебной силе куркумы: поможет при артритах, ожирении и депрессиях

Куркума – довольно популярная специя, в составе которой содержатся антиоксиданты и куркумин – эффективное противовоспалительное соединение.

Как показывают исследования, проведенные учеными в разных странах, регулярное употребление куркумы позволяет снизить риски развития целого ряда болезней.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Примечательно, что куркумин, которому данный продукт и обязан своими полезными свойствами, отвечает также и за его яркий цвет. Между тем, это соединение несет в себе немало скрытых возможностей. К примеру, благодаря ему куркума позволяет успешно бороться с лишним весом. Ее регулярное потребление не только повышает уровень сжигаемости жира в организме, но еще и снижает интенсивность воспаления, которое вызвано ожирением.

Кроме того, благодаря своим выраженным противовоспалительным действиям, данная специя помогает и при артритах. Авторы соответствующего исследования отметили, что использование куркумы не только снижает болезненные ощущения, но еще и снижает уровень отечности суставов и освобождает от скованности движений.

Также куркума поможет даже улучшить настроение. Как показывает десяток крупных исследований на тему куркумина и его воздействия на депрессию, благодаря этому соединению действительно можно добиться снижения проявления депрессивных расстройств и чувства повышенной тревожности.

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