Врачи рассказали о взаимосвязи головной боли и смены сезонов

02:15, Сегодня
Общество
головная боль женщина фото
Фото: canva.com

По словам неврологов, причиной недуга является рост вирусных заболеваний, а также интоксикация организма.

При смене сезонов с лета на осень головная боль может чаще проявляться из-за распространения вирусных инфекций.

Об этом говорится в материале портала Storinka.

Так, по словам неврологов, причиной недуга является рост вирусных заболеваний, а также интоксикация организма, что сказывается на комфорте головного мозга и может вызывать головные боли.

Отмечается, что часто люди связывают осеннюю головную боль с сокращением продолжительности светового дня и колебаниями атмосферного давления, но это вряд ли может являться главной причиной недуга.

Как пишет издание, смена сезонов не настолько драматична для организма, чтобы нарушить питание тканей и не может влиять на головные боли. Сокращение светового дня происходит достаточно плавно.

Как сообщал Курсор, эксперт в области здорового питания Светлана Фус объяснила, как продукты влияют на головные и боли и какие ингредиенты в еде и напитках лучше минимизировать.

Часто причиной головной боли становится красное вино. Оно богато так называемыми фенольными соединениями, что оказывают успокаивающий эффект, но также могут вызвать пароксизмальную головную боль, отмечает она.

Гистамин также приводит к головным болям. Он содержится в сыре, в дрожжах и изделиях из них, рыбе (селедка маринованная), пиве, вине, шоколаде и т.д.

Опасны также сульфиты, которые накапливаются в организме при частом потреблении определенных продуктов, тоже могут провоцировать головные боли. Их добавляют в продукты питания для прекращения роста бактерий. Сульфиты могут находиться в вине, пиве, сухофруктах, мармеладе, пицце, чипсах, варенье, морепродуктах, переработанном мясе.

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Автор материала:
Ади Хлюдзинский
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