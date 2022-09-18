Врачи рассказали о взаимосвязи головной боли и смены сезонов

По словам неврологов, причиной недуга является рост вирусных заболеваний, а также интоксикация организма.

При смене сезонов с лета на осень головная боль может чаще проявляться из-за распространения вирусных инфекций.

Об этом говорится в материале портала Storinka.

Так, по словам неврологов, причиной недуга является рост вирусных заболеваний, а также интоксикация организма, что сказывается на комфорте головного мозга и может вызывать головные боли.

Отмечается, что часто люди связывают осеннюю головную боль с сокращением продолжительности светового дня и колебаниями атмосферного давления, но это вряд ли может являться главной причиной недуга.

Как пишет издание, смена сезонов не настолько драматична для организма, чтобы нарушить питание тканей и не может влиять на головные боли. Сокращение светового дня происходит достаточно плавно.

Как сообщал Курсор, эксперт в области здорового питания Светлана Фус объяснила, как продукты влияют на головные и боли и какие ингредиенты в еде и напитках лучше минимизировать.

Часто причиной головной боли становится красное вино. Оно богато так называемыми фенольными соединениями, что оказывают успокаивающий эффект, но также могут вызвать пароксизмальную головную боль, отмечает она.