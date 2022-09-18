Врачи рассказали о взаимосвязи головной боли и смены сезонов

При смене сезонов с лета на осень головная боль может чаще проявляться из-за распространения вирусных инфекций.
Об этом говорится в материале портала Storinka.
Так, по словам неврологов, причиной недуга является рост вирусных заболеваний, а также интоксикация организма, что сказывается на комфорте головного мозга и может вызывать головные боли.
Отмечается, что часто люди связывают осеннюю головную боль с сокращением продолжительности светового дня и колебаниями атмосферного давления, но это вряд ли может являться главной причиной недуга.
Как пишет издание, смена сезонов не настолько драматична для организма, чтобы нарушить питание тканей и не может влиять на головные боли. Сокращение светового дня происходит достаточно плавно.
Как сообщал Курсор, эксперт в области здорового питания Светлана Фус объяснила, как продукты влияют на головные и боли и какие ингредиенты в еде и напитках лучше минимизировать.
Гистамин также приводит к головным болям. Он содержится в сыре, в дрожжах и изделиях из них, рыбе (селедка маринованная), пиве, вине, шоколаде и т.д.
Опасны также сульфиты, которые накапливаются в организме при частом потреблении определенных продуктов, тоже могут провоцировать головные боли. Их добавляют в продукты питания для прекращения роста бактерий. Сульфиты могут находиться в вине, пиве, сухофруктах, мармеладе, пицце, чипсах, варенье, морепродуктах, переработанном мясе.
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