Выявлен ген, повышающий мышечную силу с помощью упражнений — исследование

Исследователи обнаружили ген, который способствует мышечной силе при активации физической активностью, что открывает потенциал для разработки терапевтических методов лечения.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Cell Metabolism, различные формы упражнений модифицируют молекулы в наших мышцах. Упражнения позволяют идентифицировать новый ген C18ORF25, который запускается всеми видами упражнений и контролирует увеличение мышечной силы, говорят исследователи.

Согласно исследованию, проведенному учеными Мельбурнского университета в сотрудничестве с Копенгагенским университетом, животные, у которых отсутствует C18ORF25, плохо работают во время активности и имеют более слабые мышцы.

Команда смогла распознать молекулярные сходства и различия между различными типами упражнений в биоптатах мышц человека, проанализировав белки и то, как они меняются в клетках в ходе исследования.

Доктор Бенджамин Паркер из Мельбурна, главный исследователь исследования, сказал, что, активировав ген C18ORF25, исследовательская группа может наблюдать, как мышцы становятся значительно сильнее, не обязательно увеличиваясь в размерах.

Он выразил надежду, что это открытие будет способствовать развитию физических упражнений и их различных преимуществ для здоровья, и отметил, что оно потенциально может привести к разработке терапевтических методов лечения, имитирующих некоторые преимущества тренировок.

«Идентификация этого гена может повлиять на то, как мы справляемся со здоровым старением, болезнями мышечной атрофии, спортивной наукой и даже животноводством и производством мяса. Это связано с тем, что обеспечение оптимальной функции мышц является одним из лучших предикторов общего состояния здоровья», — сказал он.

«Мы знаем, что упражнения могут предотвращать и лечить хронические заболевания, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания и многие виды рака», — добавил доктор.

Ученые надеются, что, когда они поймут, как различные виды упражнений вызывают эти оздоровительные эффекты на молекулярном уровне, можно будет работать над тем, чтобы сделать доступными новые и улучшенные варианты лечения.

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