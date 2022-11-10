Вызывает головную боль и раздражение желудка: эксперты рассказали, как нельзя пить чай по утрам

Некоторые люди не могут проснуться, не выпив утром чашку чая. Начинать свой день с чая — это хорошо, но не на голодный желудок. Убедитесь, что вы съели что-нибудь перед чаем. Вы также можете съесть немного орехов с утренним чаем.

Об этом пишет медпортал HealthShots.

Исследования показали, что пить теплую воду по утрам — это не то же самое, что пить теплый чай натощак. По словам исследователей, все виды напитков с кофеином, таких как кофе и зеленый чай, чай с молоком, чай улун, черный чай и т. д., могут реагировать на пустой желудок.

3 причины, почему нельзя пить горячий чай натощак:

1. Раздражение желудка

В исследовании, опубликованном Чангом С. Янгом, профессором химической биологии в Рутгерском университете, показано, что люди могут испытывать раздражение желудка после употребления крепко заваренного чая натощак. В исследовании также упоминается повышенный риск развития рака пищевода и желудка из-за употребления слишком горячего чая, который непереносим натощак. Кроме того, сильные антиоксиданты и полифенолы, присутствующие в чае, приводят к повышению кислотности.

2. Головная боль

В исследовательском журнале Taylor & Francis автор Кэролин М. Мэтьюз упоминает, что чай может вызывать тошноту и головную боль, особенно если принимать его натощак. Он содержит кофеин и может быть связан с гиперстимуляцией центральной нервной системы, такой как бессонница, возбуждение или тремор.

3. Блокирует усвоение питательных веществ

Присутствие полифенолов, таких как танин и кофеин, может снизить способность организма усваивать питательные вещества, такие как железо, из пищи, если выпить слишком много чашек чая натощак.

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