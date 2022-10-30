Вызывает проблемы с кишечником и набор веса: назван худший вид мяса

Белок является важной частью сбалансированной диеты, особенно если вы пытаетесь похудеть. Это помогает нам сохранять и наращивать мышцы, оставаться сытыми в течение дня и получать энергию, необходимую для сжигания калорий. Однако не все белки одинаково полезны. Хотя эксперты согласны с тем, что нежирные белки могут творить чудеса с вашим здоровьем, некоторые из них лучше избегать, если вы хотите прожить максимально долгую и здоровую жизнь. На самом деле есть то, от чего вам следует отказаться: красное мясо.

Чтобы узнать больше о том, как красное мясо подвергает риску ваше здоровье, вызывая воспаление и проблемы с кишечником, SheFinds.com поговорили с диетологом Даной Эллис Ханнес.

К сожалению, эксперты в области здравоохранения сходятся во мнении, что красное мясо, такое как говядина, лучше есть в умеренных количествах или даже полностью отказаться от него. Это связано с тем, что регулярное употребление этого вида мяса может со временем привести к серьезным последствиям для здоровья, включая болезни сердца.

Вам особенно следует избегать красного мяса, если вы боретесь с хроническим воспалением, потому что, как объясняет Ханнес, «оно увеличивает маркеры воспаления в крови, включая ИФР-1 и ТМАО». Другими словами, ИФР-1 (инсулиноподобный фактор роста 1) — это гормон, естественным образом присутствующий в нашей крови; если его уровни станут слишком высокими, вы можете столкнуться с такими проблемами, как болезни сердца и диабет. Точно так же соединение TMAO играет роль в вашем холестерине и метаболизме и может даже привести к сердечным заболеваниям и некоторым видам рака.

Воздействие красного мяса не ограничивается вашим сердцем. Как оказалось, вы также можете создать проблемы с кишечником, если регулярно едите гамбургеры с красным мясом. «Что касается здоровья кишечника, в красном мясе есть соединения (включая ТМАО), которые изменяют кислотность в кишечнике и, следовательно, влияют на микробиом, — объясняет Ханнес. — В каком-то смысле красное мясо несколько токсично для полезных бактерий в кишечнике (микробиома)».

Этот дисбаланс хороших и плохих бактерий известен как дисбактериоз кишечника и может привести к множеству проблем с пищеварением, от газов и вздутия живота до запоров и диареи. Кроме того, когда ваш кишечник выходит из равновесия, это влияет на все ваше тело. Вы можете подвергнуть риску свою иммунную систему, психическое здоровье и даже свои цели по снижению веса.

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