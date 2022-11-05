Запорожская АЭС снова подключена к энергосистеме Украины — МАГАТЭ

Специалисты восстановили внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после того, как оно было прекращено из-за обстрелов россиян.

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным агентства, были отремонтированы обе внешние линии 750 кВ и 330 кВ, которые необходимы для подачи электроэнергии из украинской энергосистемы.

«Около 22:00 электроснабжение 750 кВ на всех шести блоках ЗАЭС было восстановлено, а восемь работающих аварийных дизель-генераторов были отключены и переведены в режим ожидания», — сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как сообщал Курсор, 5 октября президент российской федерации владимир путин* утвердил аннексию четырех захваченных украинских областей, а также присвоил Запорожскую АЭС. Глава кремля поручил правительству «принять в собственность» электростанцию и до 2028 года определить, как на обеспечение ее безопасности тратить бюджетные средства.

Еще мы писали, что ситуация вокруг Запорожской АЭС, которую контролируют российские военные, продолжает оставаться напряженной. Первый и второй энергоблоки объекта критической инфраструктуры на данный момент заминированы.

Также Курсор информировал о том, что успех в создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции никто гарантировать не может. Переговоры между заинтересованными сторонами продвигаются очень медленно. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

«Прогресс по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС медленный, при этом успех все еще не гарантирован», — отметил генеральный директор МАГАТЭ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!