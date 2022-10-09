Защитите свое сердце: названы простые способы увеличить «хороший» холестерин в организме

Увеличение ЛПВП или хорошего холестерина — надежный способ защитить ваше сердце. Вот 4 способа достичь этого.

Когда мы слышим термин холестерин, то все, о чем мы думаем, это жирные продукты, которые вредны для здоровья нашего сердца. Но это работа плохого холестерина. На самом деле, высокий уровень хорошего холестерина может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как увеличить ЛПВП или хороший холестерин?

1. Ешьте продукты, богатые Ниацином

Ниацин (витамин В3) — это препарат, который наиболее широко используется для повышения уровня ЛПВП, но есть также некоторые продукты, которые являются богатым источником этого вещества и могут употребляться для повышения уровня хорошего холестерина. Согласно исследованию, ниацин, как полагают, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет снижения концентрации холестерина ЛПНП и повышения концентрации холестерина ЛПВП. Такие продукты, как печень животных, тунец и лосось, грибы, картофель и т. д., являются хорошим источником ниацина.

2. Регулярно занимайтесь спортом

Активный образ жизни окажется полезным для здоровья вашего сердца. Исследование 2016 года, опубликованное в PubMed Central, показывает, что острые исчерпывающие физические упражнения увеличили концентрацию ЛПВП и снизили концентрацию ЛПНП. Итак, начните с ежедневной прогулки продолжительностью 20-30 минут, которую можно постепенно объединять с бегом и другими интенсивными кардиоупражнениями.

3. Орехи

Орехи, такие как миндаль, фисташки, арахис, кешью и т. д., богаты полезными для сердца питательными веществами и клетчаткой. Клетчатка помогает блокировать поглощение холестерина в нашем организме. Согласно исследованию 2018 года, орехи кешью могут снизить систолическое кровяное давление и увеличить концентрацию холестерина ЛПВП без пагубного воздействия на массу тела, гликемию или другие липидные переменные.

4. Следите за своим весом

Если у вас избыточный вес или ожирение, вы автоматически подвергаетесь более высокому риску сердечных заболеваний. Исследования показали, что снижение жира в организме даже на 3 процента приводит к значительному увеличению уровня ЛПВП.

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