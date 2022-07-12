Землю накроет мощная магнитная буря

Ежедневно сотрудники солнечных лабораторий мониторят обстановку на Солнце. Они при помощи спецоборудования фиксируют вспышки повышенной активности Солнца, которые провоцируют магнитные бури на нашей планете.

Сегодня, 12 июля, активность Солнца немного повышена. Завтра, 13 июля, прогнозируется магнитная буря силой 5 баллов (слабая). В четверг, 14 июля, ожидается повышенная солнечная активность. Следующая магнитная буря слабой силы прогнозируется 23 июля. При этом 22 и 24 июля активность солнца повысится.

Магнитные бури больше всего сказываются на здоровье метеозависимых и пожилых людей, людей с хроническими болезнями, беременных женщин.

Во время магнитной бури чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

тошнота;

головокружение;

боль в сердце;

боль в спине, мышцах и суставах;

пониженное или повышенное давление;

необъяснимая слабость и усталость;

обострение хронических заболеваний;

бессонница.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, рекомендуется вести здоровый образ жизни в опасные дни:

Исключить из рациона жирную, жареную, острую пищу

Отказаться от алкоголя, сигарет, крепкого кофе и энергетических напитков.

Больше пить зеленого, травяного или фруктового чай.

Больше гулять на свежем воздухе.

Хорошо проветривать комнату.

Ложиться спать в одно и то же время.

Принимать контрастный душ перед сном.

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