Землю накроет «затяжная» магнитная буря

Завтра, 17 сентября, на Земле обрушится сильная магнитная буря. Согласно сайту Spaceweather, причиной этой бури являются потоки солнечного ветра, который столкнется с нашей планетой.

По словам ученых, облако связано не с корональным выбросом на Солнце, а с CIR — область взаимодействия совместного вращения. Это переходные зоны между быстрыми и медленными потоками солнечного ветра, в которых накапливается плазма и образуются так называемые ударные регионы.

Согласно данным сайта Meteoagent, возмущения геомагнитного поля Земли будут наблюдаться уже сегодня, 16 сентября. Завтра, 17 сентября на Земле прогнозируется магнитная буря, последствия которой будут ощущаться еще и в воскресенье, 18 сентября.

Магнитные бури — возмущения геомагнитного поля Земли, которые иногда длятся от нескольких часов до нескольких дней, имея разную интенсивность. Магнитные бури оказывают влияние на работу систем связи, а также могут спровоцировать технические сбои.

Кроме этого, магнитные бури влияют и на состояние пожилых и метеозависимых людей.

Ранее Курсор писал, что ученые разгадали загадку «гула Земли». Ученые давно знают, что наша планета издает странный низкочастотный гул. Он неразличим человеческим ухом, но приборы для измерения сейсмической активности его улавливают. Кажется, разгадка этого гула наконец-то найдена.

Наша редакция сообщала, что в Китае создали самое сильное в мире устойчивое магнитное поле. Китайские ученые установили новый мировой рекорд по самому сильному устойчивому магнитному полю, когда-либо созданному на Земле.