Журналисты используют одноразовые телефоны для защиты конфиденциальности на Олимпийских играх в Пекине

Многие иностранные журналисты на зимних Олимпийских играх в Пекине сообщили, что они привезли с собой устройства, такие как телефоны и ноутбуки, с которых полностью удалены личные данные, чтобы защитить свою цифровую конфиденциальность.

Репортеры на Олимпиаде в Пекине вообще мало что увидят. Вместо этого они будут двигаться по замкнутому кругу, добираясь от одного до другого места проведения соревнований на официальных автобусах. Политика в отношении COVID-19 — не единственная проблема. Еще одним ограничением является цифровая конфиденциальность, и журналисты предпринимают экстраординарные шаги для ее защиты.

Джеймс Гриффитс, азиатский корреспондент канадской газеты Globe and Mail сообщает:

«Я настроил компьютер, убрав всю лишнюю информацию. У меня есть одноразовый телефон. Также у меня с собой iPad для записи, на котором нет моих обычных удостоверений личности. Пока я здесь, большинство моих учетных записей не авторизованы».

Гриффитс сказал, что трудно найти репортера, который бы не использовал какое-либо записывающее устройство на Олимпийских играх.

В преддверии Олимпиады Комитет по защите журналистов предупредил репортеров, что все, что они делают в интернете, будет контролироваться.

«Мы можем работать в качестве репортеров в изолированном информационном поле без ограничений, — сказала Донна Спенсер, спортивный репортер канадской прессы, — но ограничения, присущие изоляции, не позволяют нам делать такие качественные репортажи, как в любой другой стране мира».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что обнаружено 55 новых случаев инфицирования Covid-19 на Олимпийских играх в Пекине.

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