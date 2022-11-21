Знаменитый фитнес-тренер развеяла мифы о похудении

Анджули Мак из Новой Зеландии уверяет, что преобразилась благодаря сбалансированному питанию и умеренным нагрузкам. При этом она рассказала, что большинство популярных советов по похудению только мешают достичь результата.

Фитнес-тренер Анджули Мак, которая стала известной благодаря тому, что полностью изменила свое тело, поделилась советами по борьбе с лишним весом. Она призвала не верить многочисленным мифам похудении.

Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Мак отметила, что нередко люди считают, что для похудения нужно перестать есть после шести вечера. Это не так. Контроль веса напрямую зависит от количества потребляемых калорий, а не от времени их потребления.Иными словами, если вы знаете, что для похудения должны употреблять 1500 калорий, то неважно съедите вы их днем и вечером, растяните на весь день или получите большую часть ночью.

Тренер утверждает, что завтрак не является самым важным приемом пищи за день. Прислушивайтесь к себе и ешьте тогда, когда вы сами этого захотите, – призвала она. Время не имеет значения.

Мак также добавила, что многочасовые тренировки без отдыха принесут организму больше вреда, чем пользы. Помимо этого, между занятиями обязательно должны быть дни отдыха, которые можно посвятить ходьбе или йоге. Кроме того, ходьба вполне может стать основной физической нагрузкой, если прогулки нравятся вам больше, чем тренировки в спортзале.

«Курсор» писал ранее, что обмен веществ после 40 лет значительно ухудшается, сосуды становятся менее эластичными, выносливость сердца уменьшается, объясняют медики. А потому желательно существенно пересмотреть свой рацион и исключить из него ряд продуктов.