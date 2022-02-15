ФИФА дисквалифицировала четырех футболистов сборной Аргентины

Игроки сборной Аргентины, Эмилиано Буэндиа и Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы» и Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма», попали под санкции ФИФА и пропустят два последних отборочных матча. Джовани Ло Чельсо также дисквалифицировали.

Матч Бразилия — Аргентина в Сан-Паулу был остановлен после стартового свистка, так как представители здравоохранения посчитали, что игроки нарушили бразильские правила, гласящие о том, что любой, кто был в Великобритании за 14 дней до прибытия в страну, должен быть помещен в карантин на 2 недели сразу по прибытии.

Драматическое вмешательство бразильских властей, вышедших на поле, произошло всего через пять минут после начала отборочного матча на «Коринтианс Арене» 5 сентября.

Дисциплинарный комитет ФИФА заявил, что матч будет переигран в дату и место, которые определит мировой руководящий орган футбола.

У Бразилии и Аргентины осталось по две игры, но они уже вышли в финал в Катаре в конце этого года.

После расследования ФИФА дисквалифицировала Буэндиа, Мартинеса и Ромеро, а также полузащитника «Вильярреала» Ло Сельсо, арендованного у «Тоттенхэма», на два матча. Это исключает их участие в оставшейся домашней игре против Венесуэлы и выездную поездку в Эквадор.

Как ранее писал Курсор, десятки болельщиков устроили драку в преддверии дерби между командами «Маккаби» и «Хапоэль» Тель-Авив, в результате чего девять человек получили ранения средней и легкой тяжести.

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