Норвегия установила рекорд по золотым медалям на зимней Олимпиаде

Золотая медаль биатлониста Йоханнеса Тиннеса Бё в спринте у мужчин в пятницу стала не только его четвертой на Играх, но и 15-й золотой медалью сборной Норвегии в Пекине-2022, что является абсолютным рекордом.
Швед Мартин Понсилуома завоевал серебряную медаль, а другой норвежец, Ветле Сьяастад Кристиансен, взял бронзу.
Норвегия установила рекорд, несмотря на отсутствие некоторых из ее лучших зимних спортсменов, в том числе Магнуса Рибера (лыжное двоеборье) и Симена Хегстада Крюгера (лыжные гонки). До пятницы страна делила предыдущий рекорд в 14 золотых медалей с Германией и Канадой.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Штёре одним из первых поздравил делегацию страны на Олимпиаде с достижением.
Как ранее писал Курсор, израильские фигуристы Хейли Копс и Евгений Краснопольски сумели пройти в произвольную программу на зимних Олимпийских играх в Пекине после выступления с короткой программой в пятницу, 18 февраля.
Также Курсор сообщал, что лучший двоеборец мира Риибер упустил золото на Олимпиаде-2022 из-за неприятного конфуза.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.