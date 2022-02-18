Норвегия установила рекорд по золотым медалям на зимней Олимпиаде

Норвегия завоевала 15-ю золотую медаль на Олимпиаде-2022, и это больше, чем любая другая страна за всю историю Игр. Причем Норвегия установила этот рекорд, несмотря на отсутствие нескольких ведущих норвежских спортсменов.

Золотая медаль биатлониста Йоханнеса Тиннеса Бё в спринте у мужчин в пятницу стала не только его четвертой на Играх, но и 15-й золотой медалью сборной Норвегии в Пекине-2022, что является абсолютным рекордом.

Швед Мартин Понсилуома завоевал серебряную медаль, а другой норвежец, Ветле Сьяастад Кристиансен, взял бронзу.

Норвегия установила рекорд, несмотря на отсутствие некоторых из ее лучших зимних спортсменов, в том числе Магнуса Рибера (лыжное двоеборье) и Симена Хегстада Крюгера (лыжные гонки). До пятницы страна делила предыдущий рекорд в 14 золотых медалей с Германией и Канадой.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Штёре одним из первых поздравил делегацию страны на Олимпиаде с достижением.

Как ранее писал Курсор, израильские фигуристы Хейли Копс и Евгений Краснопольски сумели пройти в произвольную программу на зимних Олимпийских играх в Пекине после выступления с короткой программой в пятницу, 18 февраля.

Также Курсор сообщал, что лучший двоеборец мира Риибер упустил золото на Олимпиаде-2022 из-за неприятного конфуза.

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