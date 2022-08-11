Алексис Санчес едва не получил «самую быструю травму после трансфера»: появилось видео инцидента

Бывшая звезда «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» собирается подписать контракт с французским клубом на условиях бесплатного трансфера после того, как миланский «Интер» расторг контракт с чилийцем по обоюдному согласию.
Считается, что он получил от «Интера» 4,3 миллиона фунтов стерлингов, чтобы отменить последний год своего контракта.
Клуб Лиги 1 «Марсель» объявил во вторник, что они достигли принципиальной договоренности о подписании контракта с Санчесом при условии, что он пройдет медицинское обследование.
Но он чуть не поставил этот шаг под угрозу после того, как едва избежал травмы.
В клубной форме Санчес выбежал на улицу Марселя, чтобы поприветствовать сотни болельщиков, жаждущих мельком увидеть игрока сборной Чили.
Но катастрофа едва не случилась, когда Санчес, казалось, подвернул лодыжку и поскользнулся, что побудило сотрудников службы безопасности помочь ему встать на ноги.
К счастью, с Санчесом все было в порядке, и он продолжил приветствовать болельщиков «Марселя».
Этот момент стал вирусным в социальных сетях. В одном из постов в Twitter-аккаунте @GFFN говорится: «У Алексиса Санчеса чуть ли не самая быстрая травма, полученная в новом клубе в истории футбола».