Английским болельщикам грозит запрет на стадионы в Катаре: названа причина

Английские болельщики годами носили копии костюмов крестоносцев, но теперь, когда чемпионат мира по футболу прибыл в Катар, эти костюмы воспринимаются как оскорбительные.

Английские болельщики не будут допущены к пятничному матчу в Катаре против США и будущим играм чемпионата мира, если они будут носить точные копии костюмов крестоносцев, которые считаются культурно нечувствительными в мусульманской стране, заявила ФИФА.

Сторонники Англии годами использовали имитацию кольчуги, пластиковые шлемы и игрушечное оружие в качестве маскарадного костюма для игр.

Но изображениях и видео, опубликованных в сети, некоторые болельщике, одетых как крестоносцы во время победы над Ираном со счетом 6:2 в понедельник в Дохе, подверглись критике в Интернете, что побудило мировой руководящий орган спорта расправиться с костюмами.

Qatari authorities have started banning England fans from wearing crusader costumes in stadiums. The attire, complete with swords and crosses, are offensive due to crusader history of rape, slaughter and occupation of Arab lands.#Qatar #Eng #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BoL6dnZEjz — Robert Carter (@Bob_cart124) November 23, 2022

«Эти костюмы в арабском или ближневосточном контексте могут быть восприняты как оскорбительные, поэтому их не разрешают носить на стадионах», — сказал представитель ФИФА.

Для многих арабов слово «крестовый поход» вызывает в памяти болезненную историю насильственных вторжений христиан, стремившихся захватить Иерусалим и близлежащие районы под властью ислама в 11–13 веках.

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