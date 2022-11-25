Английским болельщикам грозит запрет на стадионы в Катаре: названа причина

Английские болельщики не будут допущены к пятничному матчу в Катаре против США и будущим играм чемпионата мира, если они будут носить точные копии костюмов крестоносцев, которые считаются культурно нечувствительными в мусульманской стране, заявила ФИФА.
Сторонники Англии годами использовали имитацию кольчуги, пластиковые шлемы и игрушечное оружие в качестве маскарадного костюма для игр.
Но изображениях и видео, опубликованных в сети, некоторые болельщике, одетых как крестоносцы во время победы над Ираном со счетом 6:2 в понедельник в Дохе, подверглись критике в Интернете, что побудило мировой руководящий орган спорта расправиться с костюмами.
«Эти костюмы в арабском или ближневосточном контексте могут быть восприняты как оскорбительные, поэтому их не разрешают носить на стадионах», — сказал представитель ФИФА.
Для многих арабов слово «крестовый поход» вызывает в памяти болезненную историю насильственных вторжений христиан, стремившихся захватить Иерусалим и близлежащие районы под властью ислама в 11–13 веках.
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