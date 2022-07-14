Большое достижение для Израиля: Дарья Атаманова завоевала еще две медали на Всемирных играх

В общей сложности Атаманова завоевала три медали. В день открытия турнира она выиграла золото в упражнениях с мячом, что также стало первой золотой медалью Израиля на Всемирных играх.

Дарья Атаманова этой ночью (со среды на четверг) завоевала золотую медаль в упражнениях с лентами и серебряную медаль в упражнениях с булавой в ​​рамках Всемирных игр, проходящих в Бирмингеме, США.

16-летняя Атаманова, которая в прошлом году была отмечена как наследница олимпийской чемпионки Линой Ашрам, вышла в финал упражнений с лентой на пятом месте, но в самом финале представила впечатляющее выступление, за которое получила 32.750 баллов. Этот результат дал ей, как уже упоминалось, первое место. Она опередила болгарку, занявшую второе место с 32,650 балла, и украинку с 31,750 балла.

Еще раньше израильтянка завоевала серебряную медаль в упражнениях с булавами, когда получила итоговый результат 32,750 балла, при этом ее опередила только итальянка.

В общей сложности Атаманова завоевала три медали. В день открытия турнира она выиграла золото в упражнениях с мячом, что также стало первой золотой медалью Израиля на Всемирных играх — спортивном мероприятии, проводимом каждые четыре года.

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