Британский миллиардер хочет купить Манчестер Юнайтед

«Если клуб выставят на продажу, Джим определенно станет потенциальным покупателем», — сказал The Times представитель Рэтклиффа.

Это произошло после того, как в среду Bloomberg опубликовал статью о том, что Глейзеры рассматривают возможность продажи миноритарного пакета акций «Юнайтед».

The Times утверждает, что у фаната «Юнайтед» Рэтклиффа, чей собственный капитал оценивается в 13 миллиардов долларов (10,8 миллиарда фунтов стерлингов), есть средства, чтобы полностью контролировать клуб Премьер-лиги.

«Дело не в деньгах. Джим знает, насколько важен клуб для города, и, кажется, что пришло время для перезагрузки», — сказал представитель миллиардера.

Глейзеры стали владельцами «Юнайтед» в 2005 году, потратив 790 миллионов фунтов стерлингов, большая часть которых пришлась на кредиты, чтобы завершить поглощение клуба.