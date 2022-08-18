Британский миллиардер хочет купить Манчестер Юнайтед

Основатель Ineos Рэтклифф хочет поговорить с американскими владельцами клуба, семьей Глейзеров, о покупке доли в «Юнайтед».
«Если клуб выставят на продажу, Джим определенно станет потенциальным покупателем», — сказал The Times представитель Рэтклиффа.
Это произошло после того, как в среду Bloomberg опубликовал статью о том, что Глейзеры рассматривают возможность продажи миноритарного пакета акций «Юнайтед».
The Times утверждает, что у фаната «Юнайтед» Рэтклиффа, чей собственный капитал оценивается в 13 миллиардов долларов (10,8 миллиарда фунтов стерлингов), есть средства, чтобы полностью контролировать клуб Премьер-лиги.
«Дело не в деньгах. Джим знает, насколько важен клуб для города, и, кажется, что пришло время для перезагрузки», — сказал представитель миллиардера.
Глейзеры стали владельцами «Юнайтед» в 2005 году, потратив 790 миллионов фунтов стерлингов, большая часть которых пришлась на кредиты, чтобы завершить поглощение клуба.
Американская семья столкнулась с резкой критикой со стороны болельщиков по поводу своего владения, причем многие фанаты недовольны кажущимся отсутствием инвестиций в клуб.
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