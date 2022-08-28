Бывший нападающий Челси Матея Кежман изменился до неузнаваемости

Бывший нападающий «Челси» Матея Кежман выглядит почти неузнаваемым спустя десять лет своего последнего профессионального матча.

42-летний сербский футболист играл за ПСВ Эйндховен, Атлетико Мадрид, Пари Сен-Жермен и Фенербахче во время увлекательной, но резко «потухшей» футбольной карьеры.

Он решил повесить бутсы на гвоздь в 2012 году, в возрасте 33 лет, после непродолжительного пребывания в первом гонконгском клубе «Южный Китай».

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Далее он отслужил некоторое время в качестве футбольного директора сербской команды FK Vojvodina.

Сейчас Кежман является агентом востребованного полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, которого на протяжении многих лет неоднократно связывали с переездом в Англию.

Вот несколько довольно недавних снимков бывшего игрока сборной Сербии. Как видим, футболиста сложно узнать — настолько он изменился внешне: Former Chelsea striker… pic.twitter.com/FczbhS6bG1 — Olayinka Post (@0xYinka) August 26, 2022 Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Fenerbahçe

Кезман, вероятно, наиболее известен своим периодом в команде Премьер-лиги «Челси».

Он присоединился к клубу в 2004 году после того, как забил 105 голов в 122 играх за ПСВ Эйндховен, и в то время, когда Жозе Моуринью привлекал огромное количество талантов, в воздухе витало настоящее волнение, когда Кежман подписал контракт на 5,3 миллиона фунтов стерлингов.