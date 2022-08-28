Бывший нападающий Челси Матея Кежман изменился до неузнаваемости

42-летний сербский футболист играл за ПСВ Эйндховен, Атлетико Мадрид, Пари Сен-Жермен и Фенербахче во время увлекательной, но резко «потухшей» футбольной карьеры.
Он решил повесить бутсы на гвоздь в 2012 году, в возрасте 33 лет, после непродолжительного пребывания в первом гонконгском клубе «Южный Китай».
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Далее он отслужил некоторое время в качестве футбольного директора сербской команды FK Vojvodina.
Сейчас Кежман является агентом востребованного полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, которого на протяжении многих лет неоднократно связывали с переездом в Англию.
Вот несколько довольно недавних снимков бывшего игрока сборной Сербии. Как видим, футболиста сложно узнать — настолько он изменился внешне:
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Кезман, вероятно, наиболее известен своим периодом в команде Премьер-лиги «Челси».
Он присоединился к клубу в 2004 году после того, как забил 105 голов в 122 играх за ПСВ Эйндховен, и в то время, когда Жозе Моуринью привлекал огромное количество талантов, в воздухе витало настоящее волнение, когда Кежман подписал контракт на 5,3 миллиона фунтов стерлингов.
Однако сербский нападающий с трудом встал на ноги в Западном Лондоне и провел в клубе всего один сезон, забив семь голов в 41 матче.
Напомним, что Андер Эррера покинет «Пари Сен-Жермен», поскольку команда Лиги 1 расторгла его контракт на два года раньше.
Ранее «Курсор» сообщал, что глава «Боруссии Дортмунд» высказался о потенциальном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.