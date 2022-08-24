ПСЖ расторг контракт с Андером Эррерой на два года раньше

Эррера присоединился к «ПСЖ» после ухода из «Манчестер Юнайтед» в 2019 году. «Юнайтед» не хотел этого ухода, учитывая влияние, которое он оказал на команду в то время.

Однако полузащитнику слишком поздно предложили остаться на «Олд Траффорд», и, как сообщается, в Париже предлагались большие деньги, и это было для него легкое решение.

Поклонники клуба Премьер-лиги, безусловно, скучали по его манерам с тех пор, как он уехал во Францию.

Контракт Эрреры с «Парк де Пренс» истекает не раньше 2024 года, но ранее этим летом стало ясно, что его будущее в клубе неизвестно после того, как он пропустил предсезонный тур в Японию.