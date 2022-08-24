ПСЖ расторг контракт с Андером Эррерой на два года раньше

Эррера присоединился к «ПСЖ» после ухода из «Манчестер Юнайтед» в 2019 году. «Юнайтед» не хотел этого ухода, учитывая влияние, которое он оказал на команду в то время.
Однако полузащитнику слишком поздно предложили остаться на «Олд Траффорд», и, как сообщается, в Париже предлагались большие деньги, и это было для него легкое решение.
Поклонники клуба Премьер-лиги, безусловно, скучали по его манерам с тех пор, как он уехал во Францию.
Контракт Эрреры с «Парк де Пренс» истекает не раньше 2024 года, но ранее этим летом стало ясно, что его будущее в клубе неизвестно после того, как он пропустил предсезонный тур в Японию.
Он еще не участвовал в чемпионате Франции, и теперь, согласно L’Equipe, его должны освободить, чтобы он снова присоединился к Атлетик Бильбао.
ПСЖ не получит никаких денег от сделки, что не улучшит их текущую проблемную ситуацию с нарушением правил финансового фэйр-плей УЕФА, но, по крайней мере, им не придется платить Эррере зарплату.
Эррера родился в Бильбао и присоединился к клубу в 2011 году, начав свою карьеру в «Реал Сарагосе», где он действительно сделал себе имя.
Ранее «Курсор» сообщал, что глава «Боруссии Дортмунд» высказался о потенциальном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.