Четырехкратный чемпион Формулы-1 объявил о завершении карьеры

Себастьян Феттель, который становился чемпионом мира в составе команды Red Bull с 2010 по 2013 года, заявил что уходит из большого спорта и будет больше времени уделять семье.

Себастьян Феттель завершит карьеру по окончании текущего сезона. 35-летний гонщик сказал, что хочет больше времени проводить с семьей и потратить на воспитание детей. Об этом сообщила пресс-служба Aston Martin.

Феттель — один из самых титулованных гонщиков «Формулы-1» всех времен. Он четыре раза становился чемпионом мира в составе команды Red Bull (в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах). За свою карьеру Феттель выиграл в общей сложности 53 Гран-при и 57 раз стартовал с поул-позишн.

Последние два сезона Феттель выступает за команду Aston Martin. В 32 гонках четырехкратный чемпион поднялся на подиум лишь однажды.

Напомним, что «Маккаби» из Хайфы разгромил «Олимпиакос» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча, которая проходила в городе Пирей (Греция), закончилась со счетом 4:0.

Также сообщалось, что Поль Погба не приедет на матч в Израиль. 29-летний французский полузащитник «Ювентуса» выбыл из строя на два месяца и не сможет присутствовать на матче против «Атлетико Мадрид» на стадионе «Блумфилд» 7 августа.

Кроме того, израильско-арабский футболист, угрожавший евреям во время 11-дневной войны, покинул сборную Израиля. Мунас Даббур, который во время войны с Газой в мае 2021 года написал «Не думайте, что Аллах не знает о том, что творят беззаконники», покинул сборную Израиля по футболу.