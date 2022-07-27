Поль Погба не приедет на матч в Израиль: озвучена причина

29-летний французский полузащитник «Ювентуса» выбыл из строя на два месяца и не сможет присутствовать на матче против «Атлетико Мадрид» на стадионе «Блумфилд» 7 августа.

Поль Погба, который этим летом вернулся в «Ювентус» после шести лет в форме «Манчестер Юнайтед», страдает от травмы мениска, и вскоре ему придется лечь в операционную.

Это означает, что полузащитник «Старой синьоры» выбыл из строя на два месяца и, конечно же, не сможет присутствовать на игре против «Атлетико Мадрид» на стадионе «Блумфилд» 7 августа.

Кроме того, француз не поедет с командой в игровой тур в США, который начнется на этой неделе, а также, как ожидается, пропустит как минимум первые восемь туров своей команды в лиге Серии А.

29-летний Погба, который также, как ожидается, пропустит два матча группового этапа Лиги чемпионов, в прошлом сезоне забил один гол и сделал девять результативных передач за «Манчестер Юнайтед».

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