Маккаби Хайфа разгромил Олимпиакос в квалификации Лиги чемпионов

«Маккаби» великолепно сыграл на контратаках и камня на камне не оставил от «Олимпиакоса» в ответном поединке второго отборочного этапа Лиги чемпионов.

«Маккаби» из Хайфы разгромил «Олимпиакос» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча, которая проходила в городе Пирей (Греция), закончилась со счетом 4:0.

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Первый матч команды сыграли вничью — 1:1.

В 3-м раунде квалификации «Маккаби» сыграет с кипрским «Аполлоном».

Обзор матча:

Уже на 5-й минуте матча израильтяне забили грекам, когда Чери подошел к мячу и нанес выстрел в правую «девятку». Голкипер прыгнул с запозданием, пытаясь перевести мяч через планку, но лишь загнал его под перекладину. 0:1.

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Стоит отметить, что первая встреча завершилась вничью, так что игрокам «Олимпиакоса» стало не по себе, ведь после гола Чери они уступали оппоненту (1:2). Греки пытались отыграться.

«Маккаби» уже в первом тайме начал потягивать время, и это откровенно не понравилось болельщикам, которые свистели и негодовали по поводу такой игры израильской команды.

В первом тайме практически постоянно владели мячом игроки «Олимпиакоса», но забить гол израильтянам за первые 45 минут матча у них не вышло.

«Маккаби» неплохо начал второй тайм: игроки не жались к своим воротам, да и сами неплохо владели мячом.

На 61-й минуте произошла быстрая атака «Маккаби», Хазиза получил мяч на правом фланге, навесил к линии вратарской, и улизнувший от Сиссе Пьерро головой переправил мяч в створ. 0:2.

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«Олимпиакос» продолжал владеть мячом, но ничего не получалось у хозяев после перерыва.

И вновь «Маккаби» забил в контратаке на 65-й минуте. Корню подключился по левому флангу, навесил на ближнюю штангу, где Пьерро опередил Маноласа и вновь отлично сыграл головой, срезав мяч в ворота. 0:3.

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Появилось подозрение, что «Олимпиакос» вряд ли сможет что-то изменить. Израильтяне даже в такой ситуации не торопились «садиться» к своим воротам.

Игроки «Олимпиакоса» старались атаковать, чтобы хоть чем-то порадовать фанатов, но безуспешно.

На 86-й минуте еще одна результативная контратака от израильтян! Абу-Фани тащил мяч по центру и не стал ни с кем делиться, сходу издали запустив мяч в дальний угол ворот Вацлика. 0:4!

Ранее мы писали, что киевское «Динамо» обыграло «Фенербахче» и вышло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.