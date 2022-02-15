Джокович выразил готовность пожертвовать трофеями ради своей позиции по вакцинации

Сербский теннисист Новак Джокович дал первое интервью после саги, связанной с его депортацией из Австралии, в котором отметил твердость своей позиции.

Новак Джокович заявил, что скорее упустит возможность побороться за большее количество теннисных трофеев, чем получит вакцину от Covid.

Об этом он заявил в интервью для BBC.

20-кратный победитель турниров Большого шлема сказал, что если он не сможет участвовать в других крупных турнирах, таких как Уимблдон и Открытый чемпионат Франции, то это будет «цена, которую он готов заплатить».

В своем первом интервью после эпопеи в Австралии Джокович подтвердил, что он не вакцинировался от Covid. Он, однако, заявил, что ранее ему делали прививки в детстве.

«Я никогда не был против прививок, — отметил он. — Я понимаю, что во всем мире все пытаются приложить большие усилия для борьбы с этим вирусом. И надеюсь, что скоро этому вирусу придет конец. И вакцинация, вероятно, является самым большим усилием, которое было предпринято от имени планеты, и я полностью это уважаю. Но я всегда поддерживал свободу выбора того, что вы вкладываете в свое тело, и для меня это важно». Теннисист № 1 в мире среди мужчин сказал, что он «непредубежден», но готов к последствиям своего решения не делать вакцину.

«Я понимаю, что без прививки сегодня я не могу ездить на большинство турниров в данный момент… и это цена, которую я готов заплатить», — заключил спортсмен.

Как ранее писал Курсор, в начале января ведущего теннисиста мира задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open.

Также Курсор писал, что Новак Джокович вылетел из аэропорта Мельбурна после того, как проиграл судебное разбирательство, чтобы избежать депортации из Австралии из-за отказа от вакцинации против COVID-19.

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