Джокович вышел в полуфинал турнира в Тель-Авиве

Джокович встретится с россиянином в полуфинале турнира в Тель-Авиве.

Турнир Tel Aviv Watergen вступил в свою последнюю стадию. Так, сегодня вечером (в пятницу) состоялись четвертьфинальные матчи, в которых звезда тенниса Новак Джокович обыграл Вашека Поспишила (149-я ракетка мира) на пути к полуфинальному матчу.

Джокович выиграл у канадца со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

Серб выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух. Его соперник семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трех.

В полуфинале турнира в Тель-Авиве Новак Джокович сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным, который оказался сильнее француза Артура Риндеркнеша — 6:4, 6:1. В другом матче 1/2 финала встретятся хорват Марин Чилич и представитель Франции Констан Летьен.

Ранее Курсор писал, что в сети показали тренировку Новака Джоковича прямо на пляже в Тель-Авиве. Легендарный Новак Джокович готовится к важному для него турниру, а тренировки проводятся непосредственно на пляже Тель-Авива. Отдыхающие могли увидеть это лично.

Перед этим сайт сообщал, что легенда тенниса Новак Джокович написал в гостевой книге в Бен-Гурионе. Джокович прилетел в Израиль на турнир в понедельник, заявив, что он «взволнован» возвращением в страну.