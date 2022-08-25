Эрик тен Хаг выбрал необычный способ мотивировать игроков Манчестер Юнайтед перед матчем против Ливерпуля

Эрик тен Хаг использовал необычный психологический метод, чтобы мотивировать своих игроков на победу над «Ливерпулем».

«Юнайтед» был буквально избит прессой после того, как начал новый сезон с удручающих поражений от «Брайтона» и «Брентфорда». Досталось и тренеру «МЮ» Тен Хагу.

Однако «красные дьяволы» одержали свою первую победу в сезоне ошеломляющим образом, когда голы Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда потопили «Ливерпуль».

Уровень производительности и скорость работы «МЮ» резко улучшились, что возродило оптимизм, который болельщики «Юнайтед» потеряли после того, как «Брентфорд» разгромил их клуб со счетом 4:0.