Эрик тен Хаг выбрал необычный способ мотивировать игроков Манчестер Юнайтед перед матчем против Ливерпуля

«Юнайтед» был буквально избит прессой после того, как начал новый сезон с удручающих поражений от «Брайтона» и «Брентфорда». Досталось и тренеру «МЮ» Тен Хагу.
Однако «красные дьяволы» одержали свою первую победу в сезоне ошеломляющим образом, когда голы Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда потопили «Ливерпуль».
Уровень производительности и скорость работы «МЮ» резко улучшились, что возродило оптимизм, который болельщики «Юнайтед» потеряли после того, как «Брентфорд» разгромил их клуб со счетом 4:0.
Тен Хаг внес смелые, но проницательные тактические изменения, отказавшись от Криштиану Роналду и Гарри Магуайра и посадив их на скамейку запасных. Также появились дополнительные подробности о том, как тренер смог мотивировать команду на победу.
По словам Дэвида МакДоннелла из The Mirror, тренер наклеил на стены вокруг тренировочного комплекса команды, а также в раздевалке некоторые жестокие цитаты экспертов, чтобы зажечь огонь в футболистах.
Некоторые из самых резких фраз были: «Юнайтед просто недостаточно хорош», «Ливерпуль снова выиграет 5:0», «Они не команда» и «Они могут проиграть».
Напомним, что Андер Эррера покинет «Пари Сен-Жермен», поскольку команда Лиги 1 расторгла его контракт на два года раньше.