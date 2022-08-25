Эрик тен Хаг выбрал необычный способ мотивировать игроков Манчестер Юнайтед перед матчем против Ливерпуля

03:14, Сегодня
Спорт
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Фото: pixabay.com

Эрик тен Хаг использовал необычный психологический метод, чтобы мотивировать своих игроков на победу над «Ливерпулем».

«Юнайтед» был буквально избит прессой после того, как начал новый сезон с удручающих поражений от «Брайтона» и «Брентфорда». Досталось и тренеру «МЮ» Тен Хагу.

Однако «красные дьяволы» одержали свою первую победу в сезоне ошеломляющим образом, когда голы Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда потопили «Ливерпуль».

Уровень производительности и скорость работы «МЮ» резко улучшились, что возродило оптимизм, который болельщики «Юнайтед» потеряли после того, как «Брентфорд» разгромил их клуб со счетом 4:0.

Тен Хаг внес смелые, но проницательные тактические изменения, отказавшись от Криштиану Роналду и Гарри Магуайра и посадив их на скамейку запасных. Также появились дополнительные подробности о том, как тренер смог мотивировать команду на победу.

По словам Дэвида МакДоннелла из The Mirror, тренер наклеил на стены вокруг тренировочного комплекса команды, а также в раздевалке некоторые жестокие цитаты экспертов, чтобы зажечь огонь в футболистах.

Некоторые из самых резких фраз были: «Юнайтед просто недостаточно хорош», «Ливерпуль снова выиграет 5:0», «Они не команда» и «Они могут проиграть».

Напомним, что Андер Эррера покинет «Пари Сен-Жермен», поскольку команда Лиги 1 расторгла его контракт на два года раньше.

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Автор материала:
Ирен Давид
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