Фанаты Маккаби Хайфа освистали звезду ПСЖ во время матча ЛЧ: футболист отреагировал

Хакими ответил на освистывание, прикоснувшись к своим ушам.

23-летний футболист продемонстрировал свою поддержку палестинским арабам в социальных сетях в прошлом году, когда израильское правительство выселило палестинских жителей из района Шейх Джаррах.

Это был не первый случай, когда Хакими враждебно приняли израильские фанаты. Когда в начале года «ПСЖ» сразился с «Нантом» на турнире Trophee des Champions в Тель-Авиве, толпа снова освистала Хакими.

Ранее Курсор писал, что «Маккаби» Хайфа уступила «ПСЖ» со счетом 3:1, но матч все равно стал волшебным, так как 30 000 болельщиков наблюдали за тем, как наша команда обыграла гигантов футбола, по крайней мере, ненадолго.

Также Курсор сообщал, что Криштиану Роналду подвергся критике после того, как опубликовал в Instagram свою фотографию с Джорданом Питерсоном, назвав одиозного канадского психолога «своим другом».