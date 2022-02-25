Финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж из-за вторжения РФ в Украину

Финал Лиги чемпионов 2022 года будет сыгран в Париже после того, как Россия лишилась права на матч после вторжения страны в Украину.

Финал самого престижного клубного турнира Европы должен был состояться 28 мая в Санкт-Петербурге.

После встречи в пятницу УЕФА подтвердила, что матч не будет проводиться на «Газпром Арене».

Вместо этого руководство европейского футбола решило, что оно будет организовано на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

УЕФА выразила «благодарность и признательность» президенту Франции Эммануэлю Макрону за «его личную поддержку и приверженность переносу самой престижной игры европейского клубного футбола во Францию ​​во время беспрецедентного кризиса».

В заявленит добавлено: «Вместе с французским правительством УЕФА будет полностью поддерживать усилия многих заинтересованных сторон по обеспечению спасения футболистов и их семей в Украине, которые сталкиваются с ужасными человеческими страданиями, разрушениями и перемещением».

На встрече в пятницу УЕФА также приказала российским и украинским клубам и сборным проводить свои домашние матчи за пределами региона.

Напомним, Аякс выплатит почти 8 млн евро семье Нури, пробывшего в коме несколько лет. Дружеское соглашение означает, что дело не попадет в Арбитражный комитет Королевской федерации футбола Нидерландов, как год назад угрожала семья Нури.

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