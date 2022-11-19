Глава ЧМ рассказал, что будет, если в Катаре люди возьмутся за руки

В беседе с Робом Харрисом из Sky Насер Аль-Хатер настаивал на том, что публичные проявления привязанности будут терпимы в государстве Персидского залива.

«Послушайте, мы всегда говорили, что здесь всем рады», — сказал он.

«Все, о чем мы просим, ​​это чтобы люди уважали культуру. Здесь рады всем, и каждый будет чувствовать себя в безопасности, когда приедет в Катар. Все», — сказал он.

Однако, несмотря на заверения Аль-Хатера, многие по-прежнему с осторожностью относятся к тому, что они могут и чего не могут делать на Ближнем Востоке.

Вчера было объявлено, что болельщики не могут покупать алкоголь на восьми площадках турнира.

Также остаются вопросы о том, как будут обращаться с членами сообщества ЛГБТ + по прибытии. Например, Джош Карвалью, левый защитник «Аделаиды Юнайтед» и единственный футболист, который объявил, что он гей, утверждает, что он будет «озабочен» своей безопасностью, если он совершит поездку.

Ранее Курсор писал, что глава ФИФА обвинил европейцев в двойных стандартах из-за критики чемпионата мира по футболу в Катаре.

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