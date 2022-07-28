Хави ответил, возможно ли возвращение Месси в Барселону

Хави заявил, что президент клуба выразил надежду, что «история Лео и Барсы продолжится».

Для Лионеля Месси «невозможно» вернуться в «Барселону» на данный момент, сказал тренер команды Хави Эрнандес.

На вопрос, хочет ли он, чтобы Месси вернулся в клуб, Хави ответил журналистам: «Да, но на данный момент у Лео есть контракт с другим клубом, так что это невозможно».

«Это невозможно. Сейчас нет смысла говорить о Месси», — сказал он, добавив: «Он лучший футболист в мире и в истории футбола».

Хави отметил, что президент Жоан Лапорта выразил надежду, что «история Лео и Барсы продолжится».

«Посмотрим в будущем», — добавил Хави.

Месси, дебютировавший в «Барселоне» в 2004 году, выиграл с каталонским клубом 10 титулов Ла Лиги и четыре Лиги чемпионов.

Он покинул «Барсу» в августе 2021 года, присоединившись к «Пари Сен-Жермен» с большой помпой, что, возможно, стало самым шокирующим переходом игрока в истории. Но ему не удалось попасть в список лучших игроков Лиги 1 после разочаровывающего первого сезона во Франции.

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