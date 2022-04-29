Израильская дзюдоистка Шира Ришони завоевала бронзу на чемпионате Европы

Сегодня в пятницу в Болгарии стартовал чемпионат Европы по дзюдо и, конечно же, представители Израиля показывают себя должным образом. Пока Нельсон-Леви готовится к борьбе за золотую медаль, Шира Ришони выиграла бронзу.

Израильская дзюдоистка Шира Ришони завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Болгарии в пятницу днем.

Ришони, выступавшая в весовой категории до 48 кг., проиграла в полуфинале, но победила свою итальянскую соперницу в матче за бронзу.

Кроме того, Тимна Нельсон-Леви из Иерусалима (категория до 57 кг) , завоевавшая командную бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, впервые вышла в финал Европы. Она поборется за еще одну континентальную медаль после того, как в 2016 году завоевала бронзовую медаль Европы в Казани.

Напомним также, что Букай Мелда установил новый израильский рекорд в беге на 10 000 метров, заняв первое место на чемпионате Израиля, проходившем в Хадар-Йосефе, с результатом 28:00,76 минуты.

Ранее Курсор писал, что бегунья Диана Вайсман побила рекорд Израиля в беге на 60 метров в полуфинале на чемпионате мира по легкой атлетике (в помещении), который проходил в Белграде, Сербия. Она установила время 7,20 секунды.

Еще Курсор сообщал, что Анастасия Горбенко побила рекорд Израиля на дистанции 50 м брассом в Марселе.