Сеть облетело скандальное видео, на котором ирландские болельщики празднуют смерть Елизаветы II

Ирландские футбольные болельщики засняли на видео, как они распевают непристойную песню о королеве после ее смерти.

Фанаты «Шэмрок Роверс» были засняты на видео, когда исполняли скандальные песнопения в честь смерти королевы Елизаветы II во время матча их фаворитов в Лиге конференций Европы со шведской командой «Юргарденс». На кадрах видно, как болельщики поют слова «Lizzie’s in a box» («Лиззи в ящике») на мелодию хита KC & The Sunshine Band – Give It Up.

Irish Twitter is INSANE for this pic.twitter.com/rl1iLzqQNW — murdy (@ShutUpMurdy) September 8, 2022

Чемпионы Премьер-дивизиона Лиги Ирландии начали свою кампанию в Лиге конференций Европы нулевой ничьей против «Юргарденс» на стадионе «Таллахт» в Дублине в четверг вечером. Однако матч был омрачен бесчувственными песнопениями, доносившимися с трибун.

Видеозапись, на которой фанаты «Шэмрок Роверс» поют «Лиззи в ящике», стала вирусной в сети. Матч состоялся через несколько часов после того, как было подтверждено, что королева скончалась ранее в тот же день в возрасте 96 лет в своей шотландской резиденции в замке Балморал под медицинским наблюдением.

В клипе также показано, как некоторые болельщики размахивают флагами и трясут кулаками в воздухе, исполняя неуважительную песню. Ролик просмотрели в сети более пяти миллионов человек.

The Irish were literally celebrating by chanting "Lizzie's in a box!" at football games today. If you didn't know, they're not big fans of their colonizers. They know what the Royal Family represents. pic.twitter.com/OKbkMQRCwO — Prof Zenkus (@anthonyzenkus) September 9, 2022

Ранее курсор писал, что 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет.

Кроме этого, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II.