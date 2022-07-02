Израильская женская сборная по Лакроссу завоевала вторую победу на чемпионате мира

Израильская женская команда по лакроссу одержала вторую ошеломительную победу — в этот раз Израиль обыграл Норвегию со счетом 15:6. Уже сегодня команда встретиться со сборной Пуэрто-Рико.

Израильская женская команда по лакроссу вчера вечером (с пятницы на субботу) одержала свою вторую победу на чемпионате мира в США, обыграв Норвегию со счетом 15:6.

С самого начала израильские спортсменки контролировали ситуацию, когда в каждой из первых четвертей Израилю удалось забить по три мяча. Даже во втором тайме игроки не прекращали давления.

Звездой игры стала лишь 16-летняя Зои Мартин, забившая пять мячей (из 7 попыток). «Я осознаю свой возраст, я просто хочу получить хороший опыт. Я здесь, чтобы получить удовольствие», — сказала она в конце игры.

Напомним, что в стартовом раунде Израиль обыграл Южную Корею со счетом 18:6, а сегодня вечером команда встретится с Пуэрто-Рико. Во вторник домашний этап закроется игрой против Нидерландов.