Израильская женская сборная по Лакроссу завоевала вторую победу на чемпионате мира

Израильская женская команда по лакроссу вчера вечером (с пятницы на субботу) одержала свою вторую победу на чемпионате мира в США, обыграв Норвегию со счетом 15:6.
С самого начала израильские спортсменки контролировали ситуацию, когда в каждой из первых четвертей Израилю удалось забить по три мяча. Даже во втором тайме игроки не прекращали давления.
Звездой игры стала лишь 16-летняя Зои Мартин, забившая пять мячей (из 7 попыток). «Я осознаю свой возраст, я просто хочу получить хороший опыт. Я здесь, чтобы получить удовольствие», — сказала она в конце игры.
Напомним, что в стартовом раунде Израиль обыграл Южную Корею со счетом 18:6, а сегодня вечером команда встретится с Пуэрто-Рико. Во вторник домашний этап закроется игрой против Нидерландов.
Ранее редакция Курсора сообщала, что израильская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на турнире Большого шлема в Монголии. Кампания Олимпийских игр по дзюдо в Париже 2024 года официально стартовала сегодня в пятницу с турнира Большого шлема в Улан-Баторе, столице Монголии, что дало спортсменам первые очки в мировом рейтинге.
Также наш сайт писал, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала золото на чемпионате Европы. Гимнастки из Израиля добились больших успехов на чемпионате Европы по художественной гимнастике 2022 г., который прошел на прошлой неделе в Тель-Авиве, завоевав две золотые медали, четыре серебряные медали и одну бронзу.