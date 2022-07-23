Протестующие снова сорвали гонку Тур де Франс: названа причина

Пять человек ворвались на трассу и остановили пелотон. Стало известно, что это та самая группа, которая уже проводила демонстрацию на 10-м этапе Тур де Франс.

Протест против изменения климата задержал Тур де Франс в пятницу во время его 19-го этапа.

Группа экоактивистов «Derniere Renovation» была создана в начале 2022 года, чтобы требовать от французского правительства взять на себя обязательство по финансированию и обеспечению энергообновления жилья всех домохозяйств, находящихся в ситуации энергетической бедности, а это 12 миллионов человек.

На 30-й минуте гонки лидирующая группа из пяти гонщиков столкнулась с протестом, блокирующим маршрут.

Протестующих быстро убрали с дороги, и этап смог продолжиться, при этом пятерым гонщикам разрешили отправиться в путь на 1:20 раньше основной группы.

Les activistes de @derniere_renov ont de nouveau brièvement interrompu le Tour de France ce vendredi 22 juillet. Le peloton a été stoppé quelques minutes lors de sa 19ᵉ étape en direction de Cahors. https://t.co/mwZF1C6wKZ — Reporterre | Le quotidien de l'écologie (@Reporterre) July 22, 2022

«Мы приносим извинения за неудобства, причиненные этому спортивному событию. Мы пытаемся заставить правительство придерживаться своих обязательств», — говорится в их заявлении.

На 10-м этапе Тур де Франс они уже блокировали участок дороги и приклеили свои руки к асфальту. Протестующие также использовали дымовые шашки.

Напомним, что гонщик израильской команды выиграл 16-й этап Тур де Франс: опубликованы яркие фото.

Курсор также сообщал, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала командное золото вчера вечером на 21-й Маккабиаде. Второе место заняли США, а третье – Аргентина.

Курсор ранее писал, что израильтянин стал первым пловцом, выигравшим три раза подряд на Маккабиаде.