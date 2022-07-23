Протестующие снова сорвали гонку Тур де Франс: названа причина

Протест против изменения климата задержал Тур де Франс в пятницу во время его 19-го этапа.
Группа экоактивистов «Derniere Renovation» была создана в начале 2022 года, чтобы требовать от французского правительства взять на себя обязательство по финансированию и обеспечению энергообновления жилья всех домохозяйств, находящихся в ситуации энергетической бедности, а это 12 миллионов человек.
На 30-й минуте гонки лидирующая группа из пяти гонщиков столкнулась с протестом, блокирующим маршрут.
Протестующих быстро убрали с дороги, и этап смог продолжиться, при этом пятерым гонщикам разрешили отправиться в путь на 1:20 раньше основной группы.
«Мы приносим извинения за неудобства, причиненные этому спортивному событию. Мы пытаемся заставить правительство придерживаться своих обязательств», — говорится в их заявлении.
На 10-м этапе Тур де Франс они уже блокировали участок дороги и приклеили свои руки к асфальту. Протестующие также использовали дымовые шашки.
Напомним, что гонщик израильской команды выиграл 16-й этап Тур де Франс: опубликованы яркие фото.
Курсор также сообщал, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала командное золото вчера вечером на 21-й Маккабиаде. Второе место заняли США, а третье – Аргентина.
Курсор ранее писал, что израильтянин стал первым пловцом, выигравшим три раза подряд на Маккабиаде.