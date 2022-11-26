Стало известно, какой щедрый подарок сделал принц Саудовской Аравии игрокам сборной за победу над Аргентиной

Их выступление произвело впечатление на принца Мохаммеда бин Салмана Аль Сауда, который готов окунуться в собственные карманы за роскошной наградой для футболистов-победителей.

Как сообщает Malay Mail , все 26 членов сборной Саудовской Аравии получат в подарок Rolls-Royce Phantom.

Неизвестно, какую модель они получат, но базовые модели Rolls-Royce Phantom стоят 363 600 фунтов стерлингов.

Отметим, что в 1994 году Саид Аль-Овайран получил Rolls-Royce после гола в ворота Бельгии на чемпионате мира. Его удар в Соединенных Штатах в конечном итоге был признан шестым лучшим в рейтинге ФИФА «Гол века».

Король Салман объявил среду национальным праздником для народа Саудовской Аравии.

Месси, который ранее заявлял, что это будет его последний чемпионат мира в качестве игрока, признал, что его команда «запуталась» в ключевых моментах.

Аргентина занимает последнее место в группе C и в субботу вечером сыграет с Мексикой.

Ранее Курсор писал, что английским болельщикам грозит запрет на стадионы в Катаре: названа причина.

Кроме того, Северная Корея приказала вещателям бойкотировать матчи ЧМ по футболу с участием трех «политических врагов».