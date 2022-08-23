Каземиро расплакался во время прощальной речи перед переходом в Манчестер Юнайтед

Бразильский полузащитник был представлен как игрок «Манчестер Юнайтед» перед сегодняшним матчем с «Ливерпулем». Ранее команда Премьер-лиги согласовала сделку с «Реалом» на 70 миллионов фунтов стерлингов за его трансфер.
30-летний футболист будет играть под номером 18 на «Олд Траффорд», и ожидается, что его долгожданный дебют состоится в субботу, когда «Юнайтед» встретится с «Саутгемптоном» на «Сент-Мэри».
Но прежде чем вылететь в Манчестер, чтобы присоединиться к своим новым товарищам по команде, Каземиро попрощался с Карло Анчелотти, Флорентино Пересом и его семьей на пресс-конференции.
К 30-летнему игроку присоединилась его собственная семья. Также на пресс-конференции выставили 18 трофеев, которые он завоевал за невероятное девятилетнее пребывание в Мадриде.
Когда на экране представити видео с яркими моментами футболиста в «Реале», Каземиро расплакался.
Он сказал в своей эмоциональной речи: «Я хочу поблагодарить всех, мою маму, мою жену, этот клуб, всех игроков и товарищей по команде. Луку Модрича и Тони Крооса… Я не могу их забыть. Мы многое выиграли вместе. Я уверен, что однажды я вернусь. Я хочу вернуть всю любовь, которую они мне подарили. Я рад развиваться в таком большом клубе, как «Манчестер Юнайтед»».
Ранее «Курсор» сообщал, что глава «Боруссии Дортмунд» высказался о потенциальном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.