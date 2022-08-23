Каземиро расплакался во время прощальной речи перед переходом в Манчестер Юнайтед

Бразильский полузащитник был представлен как игрок «Манчестер Юнайтед» перед сегодняшним матчем с «Ливерпулем». Ранее команда Премьер-лиги согласовала сделку с «Реалом» на 70 миллионов фунтов стерлингов за его трансфер.

30-летний футболист будет играть под номером 18 на «Олд Траффорд», и ожидается, что его долгожданный дебют состоится в субботу, когда «Юнайтед» встретится с «Саутгемптоном» на «Сент-Мэри».

Но прежде чем вылететь в Манчестер, чтобы присоединиться к своим новым товарищам по команде, Каземиро попрощался с Карло Анчелотти, Флорентино Пересом и его семьей на пресс-конференции.

К 30-летнему игроку присоединилась его собственная семья. Также на пресс-конференции выставили 18 трофеев, которые он завоевал за невероятное девятилетнее пребывание в Мадриде.