Украинка Костюк отказалась пожать руку белоруске Азаренко после их матча на US Open

Марта Костюк встретилась с Викторией Азаренко на Открытом чемпионате США после того, как раскритиковала белоруску за попытку принять участие в благотворительном матче за Украину.

Матч второго круга Открытого чемпионата США по теннису в четверг завершился тем, что украинка Марта Костюк отказалась пожать руку Виктории Азаренко после своего поражения со счетом 6:2 6:3. Спортсменки только коснулись ракетками.

Azarenka defeats Kostyuk 6-2, 6-3. No handshake, just a racket tap… pic.twitter.com/WogSSznz2t — José Morgado (@josemorgado) September 1, 2022

Это произошло через несколько дней после того, как 20-летняя Костюк раскритиковала белоруску за ее решение участвовать в благотворительном матче за Украину, который организовал US Open в честь Дня независимости страны, разрываемой войной.

Украинка сказала, что бывшая первая ракетка мира Азаренко ни разу не обращалась к ней с просьбой извиниться по поводу действий Беларуси или выразить сочувствие.

«Я не поняла, по какой причине позвали Викторию Азаренко. Открытой помощи в наш адрес от нее не было», — сказала Костюк.

US Open отреагировали на ее заявление и сняли Азаренко с благотворительного матча. «Вика — сильный игрок-лидер, и мы ценим ее готовность участвовать. Учитывая чувствительность к украинских игроков и продолжающийся конфликт, мы считаем, что так будет правильно», — говорилось в заявлении.

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