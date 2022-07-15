Израильтянка завоевала медаль на Гран-при по дзюдо в Загребе: не обошлось без инцидента

Гран-при по дзюдо в Загребе, который является последним соревнованием перед чемпионатом мира в Ташкенте, стартовал сегодня в пятницу с бронзовой медали Гефен Примо. Не обошлось без инцидента в конце боя.

Примо, выступающая в весовой категории до 52 кг, встретилась в битве за третье место с Сомией Ирои из Марокко, и последняя отказалась пожать руку израильтянке.

Еще до этого Примо, автоматически прошедшая во второй круг, обыграла соперниц из Испании и Германии, но в полуфинале уступила оппонентке из Косово.

В весе до 48 кг Тамар Малка сдалась в матче за бронзу против испанки и заняла пятое место, в то время как в том же весе Шира Ришони остановилась в четвертьфинале и финишировала седьмой. Ровно такое же место заняла и чемпионка Европы Тимна Нельсон Леви (57 кг).

Ранее мы писали, что Гран-при по дзюдо в Загребе открылся сегодня утром инцидентом, не связанным со спортом. Так, участник из Ливана бойкотировал бой против израильтянина.

Напомним, что «Барселона» готовится представить «окончательное предложение» в размере 50 миллионов евро за подписание Роберта Левандовского из мюнхенской «Баварии».

Кроме того, на Маккабиаде после трех туров лидируют трое израильтян, набравших по 2 очка: Яир Пархов, Евгений Постный и Ешаягу Цидкия.