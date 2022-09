Легендарный теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры

По словам спортсмена, проводимый на следующей неделе в Лондоне Кубок Лейвера станет его последним турниром ATP.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Как многие из вас знают, последние три года принесли мне испытания в виде травм и операций. Я много работал, чтобы вернуться к полностью конкурентоспособной форме. Но я также знаю возможности и ограничения своего тела, и в последнее время это послание было мне дано четко. Мне 41 год. За 24 года я сыграл более 1500 матчей. Теннис отнесся ко мне более великодушно, чем я мог мечтать, и теперь я должен понять, что пора завершить свою соревновательную карьеру», – рассказал Федерер.

За свою успешную карьеру теннисист одержал 20 побед в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде и победу на Олимпиаде-2008 в паре. Федерер – самый титулованный чемпион «Уимблдона» (8 побед) и US Open (5 побед). Всего на его счету 103 титула.

To my tennis family and beyond,

With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN

— Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022