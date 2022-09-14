С Дарьей Атамановой произошел неприятный инцидент на ЧМ в Болгарии

Чемпионка Европы получила травму за несколько минут до выхода на ковер в Болгарии и не сможет принять участие в ЧМ.

Чемпионка Европы по художественной гимнастике Дарья Атаманова сегодня в среду не участвовала в чемпионате мира, который открылся в болгарской Софии. Все потому, что всего за несколько минут до старта соревнований гимнастка получила травму.

Федерация гимнастики Израиля заявила: «Гимнастка Дарья Атаманова повредила ногу во время разминки перед чемпионатом мира перед выходом в первый квалификационный раунд. Из-за травмы она не будет участвовать в предстоящем чемпионате мира. Бригада медиков оказывает ей помощь на месте. Желаем Дарье скорейшего выздоровления».

Вместе с Атамановой в качестве тренера на Чемпионат мира приехала олимпийская чемпионка 2020 Линой Ашрам.

ЧМ-2022 по художественной гимнастике продлится до 18 сентября.

Атаманова — чемпионка Европы 2022 года в индивидуальном многоборье.

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